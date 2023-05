Akrea, al via la consegna del kit per il 'porta a porta' alle famiglie ancora sprovviste

Mercoledì 3 maggio all'isola ecologica di via Saffo sarà avviata la distribuzione del materiale informativo e dei kit mastelli per il nuovo servizio di raccolta differenziata porta-a-porta ai nuclei familiari iscritti a Tari del Comune di Crotone ancora sprovvisti. Lo rende noto Akrea. La consegna, in comodato d'uso gratuito, sarà operativa da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 13.

QUARTIERI NORD

I nuclei domestici ancora privi del kit sono quelli dei quartieri nord Margherita/Zigari/Cipolla, residenti a via dei Pompelmi, via dei Frassini, via degli Arbusti, via dei Gelsi, via della Vite, via dei Faggi, via degli Oleandri, via Leyland, via degli Aceri, Strada statale 107 bis, Strada statale 107 bis km0, Strada statale 107 bis km 2, via dei Carpini, via dei Fiordalisi, traversa prima via delle Orchidee, via delle Orchidee, via delle Genziane, via dei Caprifogli, via degli Eucaliptus, via del Timo, via della Menta, via della Lavanda, via delle Magnolie, via dei Tigli, via delle Margherite, via dei Melograni. L'ordinanza sindacale di riferimento, per chio volesse saperne di più, è la n. 113 del 06/04/2023.

POGGIO PUDANO

Per quanto riguarda il quartiere Poggio Pudano alla parte opposta della città, sono ancora privi del kit mastelli i residenti di via Belvedere Spinello, via San Luca, via Scandale, via Santa Severina, via San Mauro Marchesato, via San Nicola dell'Alto, via Strongoli, via Melissa, via Cirò, via Pallagorio, via Crucoli, via Santa Lucia, via Savelli, via Verzino, via Casabona, via Rocca di Neto, via Mesoraca, via Caccuri, via Cotronei, Strada statale 106 km 242. L'ordinanza sindacale di riferimento in questo caso è la n. 1032 del 22/09/2022.

A distribuzione conclusa, Akrea ritirerà tutti i contenitori stradali in uso e verrà avviata la raccolta differenziata porta a porta, con ulteriore divieto di qualsiasi tipo di conferimento diverso. Per ulteriori informazione contattare Akrea al numero verde 800 55 56 50. Allo stesso numero sono invitati a rivolgersi le utenze non domestiche di entrambi i quartieri per concordare la consegna dell'attrezzatura per la raccolta differenziata.