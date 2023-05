Mese Mariano, il ritorno della lampadedromia dopo gli anni dello stop imposto dal Covid-19

Le manifestazioni culturali del mese Mariano si sono aperte lunedì primo maggio con la tradizionale Lampadedromia, la sfilata dal promontorio Lacinio al centro cittadino con la storica fiaccola olimpica del 1960. L'evento, dopo lo stop imposto dalla pandemia, è stato salutato con particolare entusiasmo e partecipazione per la suggestione che lo caratterizza.

Con partenza dal santuario di Capo Colonna, la sfilata con la fiaccola , promossa dalla Pastorale dello sport e dal Comitato provinciale Us Acli, si è snodata per le vie di Crotone, passando per le parrocchie ed approdando infine alla Basilica cattedrale, per l'accensione della fiaccola ai piedi del quadro della Madonna del Capo.

La manifestazione riprende una tradizione dell'antica Grecia, quando le lampadedromie erano tenute in mano dagli atleti durante le gare di corsa. Tra i tedofori lunedì c'era l'assessore Giovanni Greco, mentre alla cerimonia ha partecipato la presidente della III commissione consiliare, Antonella Passalacqua.