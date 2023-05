Mese Mariano, niente mercatino del primo giovedì del mese, appuntamento a giugno

Niente mercatino mensile, basta la fiera Mariana. Come ogni anno, in concomitanza con i festeggiamenti della Madonna di Capo Colonna, il Comune ha sospeso il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese rinviando l'appuntamento dal 4 maggio al primo giugno.

Lo svolgimento della grande fiera Mariana, come da tradizione consolidata, è previsto nei giorni immediatamente antecedenti la terza domenica del mese, quella del pellegrinaggio, che coincidono quest'anno con il 18, 19 e 20 maggio. La sistemazione dei venditori ambulanti inizia già a decorrere da giorno 17.

Per "motivi organizzativi interni ai servizi comunali", si legge nell'apposita ordinanza emanata in giornata dal Comune, si rende di conseguenza necessario sospendere il mercato del primo giovedì del mese per poi riprendere regolarmente regolarmente il mese prossimo.