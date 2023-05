Polizia locale, in servizio nove agenti nuovi. Voce: "ho trovato un organico al lumicino"

Hanno preso servizio questa mattina i nove agenti di Polizia locale assunti a seguito del concorso indetto dal Comune di Crotone. I nuovi arrivati sono stati accolti nella sala consiliare dal sindaco Voce, dal vice sindaco ed assessore al personale Sandro Cretella, dal comandante del Corpo di Polizia locale Francesco Iorno, dalla dirigente del settore personale Raffaella Paturzo e dalla funzionaria del settore Emanuela Decima. Presente anche una rappresentanza dei vigili urbani già in servizio.

Il primo cittadino, nell'augurare buon lavoro ai nuovi dipendenti, ha ricordato che al momento del suo insediamento l'organico era ridotto al lumicino e che le prime assunzioni di nuovi agenti da parte dell'amministrazione in carica a cui sono seguite quelle odierne sono avvenute dopo oltre trentacinque anni. "L'amministrazione - ha spiegato Enzo Voce - nell'ambito di una più ampia programmazione per rinfoltire la pianta organica, ha inteso rafforzare un settore particolarmente delicato della vita cittadina".

Il vice sindaco Sandro Cretella ha sottolineato l'importanza della giornata odierna "che conferma - ha detto - il positivo evolversi della stagione dei concorsi. Con quelle di oggi salgono in tutto a cento le assunzioni effettuate dall'amministrazione Voce dal proprio insediamento. Ed a breve, essendo ormai intervenuta l'approvazione del bilancio - ha aggiunto - saranno aumentate esponenzialmente non appena verranno ultimate le ultime selezioni in itinere tra cui quelle degli operai e dei giardinieri specializzati".

L'assessore al personale ha anticipato che è intenzione dell'Ente prevedere un ulteriore concorso anche per reclutare ulteriore personale per il Corpo della Polizia locale.