Acqua, lavori condotta idrica rinviati alla prossima settimana

CROTONE - E' stato rinviato alla prossima settimana l'intervento sulla condotta idrica previsto per il 5 maggio prossimo. Non ci sarà quindi la prevista chiusura dell'acqua per la città di Crotone tra venerdì e sabato. Lo comunica il Consorzio di Bonifica spiegando che, "in accordo con il Comune di Rocca di Neto, i previsti lavori sulla condotta Dl 2200 che si snoda dalla Vasca di Barretta al manufatto di ripartizione in località "Setteporte" in agro del Comune di Rocca di Neto (KR) sono ulteriormente rinviati. Pertanto la sospensione della risorsa idrica prevista per il 5 maggio è rinviata. Gli interventi saranno realizzati nella settimana successiva. Il Consorzio fornirà specifico avviso sulla base delle previsioni meteo, allo stato incerte.