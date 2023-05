Testi luminosi dei brani di Rino Gaetano a giugno in via Raimondi e via Vittorio Emanuele

CROTONE - Sono via Raimondi e via Vittorio Emanuele le strade del centro cittadino nelle quali verranno installati i 'Testi luminosi' che riprodurranno i versi di due celebri brani cantati di Rino Gaetano: "Ma il cielo è sempre più blu" e "A mano a mano". L'annuncio è stato fatto mercoledì 3 maggio dal vicesindaco Sandro Cretella nel corso di una conferenza stampa condotta insieme al direttore artistico dell'installazione, Tiziano Corbelli, alla presenza del sindaco Vincenzo Voce.

Corbelli è l'ideatore dei 'Testi luminosi' che ha iniziato a realizzare a Torino e poi in tutta Italia. Sue le installazioni dei testi luminosi delle poesie di Totò al rione Sanità, delle canzoni di Dalla a Bologna. Ed ancora ha riprodotto con la luce le canzoni di Pino Daniele, i versi di Leonardo da Vinci, Carducci, Mina. La sua ultima installazione è stata a New York dove ha illuminato una strada della 'grande mela' con i versi di "Nel blu dipinto di Blu" di Modugno.

"Dopo New York - ha detto - sono davvero felice di essere a Crotone per realizzare un'installazione con i versi dei brani di Rino Gaetano che è un artista al quale mi sento molto legato per la sua capacità di essere ancora oggi attuale. Rino è motivo di orgoglio dei crotonesi e dei suoi fan che lo seguono sempre".

L'installazione che interesserà via Raimondi e via Vittorio Emanuele (le strade che si diramano da piazza Duomo) mostrerà le due facce dell'artista: quella del cantautore con "Ma il cielo è sempre più blu" e quella dell'interprete di "A mano a mano" che è una canzone di Cocciante e Ruberti. La scelta dei brani, per volere dell'Amministrazione comunale, è stata fatta attraverso un sondaggio sui social che ha decretato la scelta di A Mano a Mano con 871 like e di "Ma il cielo è sempre più blu" con 779 voti. I testi luminosi saranno realizzati da un artigiano di Napoli, Antonio Spieza. Le luci sono led a basso consumo. L'utilizzo dei testi è stato autorizzato dalle Edizioni Universal che ne detengono i diritti. L'operazione costerà al Comune circa 25 mila euro prelevati da fondi del progetto Visit Crotone.

"Sono i testi più popolari e radicati - ha detto il vicesindaco Sandro Cretella -. Il nostro auspicio è che diventino attrattori turistici. L'installazione sarà completata entro la prima settimana di giugno e verrà inaugurata, presumiamo per il 10 giugno, da un concerto della Katmandu band".

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Voce: "Proseguiamo nel nostro percorso di arte e bellezza. Il nostro centro storico ha potenzialità enormi ed inespresse. Daremo lustro a queste strade con questa installazione".