Il doppio volo Crotone Bergamo di Ryanair atterra... a Lamezia

CROTONE - E' iniziato male il doppio volo Crotone-Bergamo di Ryanair. I due aerei in arrivo da Bergamo (uno delle 17.45 e l'altro delle 13.40 ma riprogrammato a causa di uno sciopero) infatti, a causa di scarsa visibilità, sono stati dirottati su Lamezia Terme. nessun problema, invece, per il volo in arrivo da Bologna.

A terra, in attesa di partire, c'erano circa 400 persone. Anche stavolta, come era capitato tra marzo ed aprile (causa vento traverso molto forte) non sono mancati gli attimi di tensione in aeroporto con tanta gente seduta per terra considerato che non ci sono neppure panchine per sedersi. Alla fine Ryanair insieme all'handler Avia Partners ha deciso di trasferire allo scalo di Lamezia con delle navette i passeggeri in attesa di andare a Bergamo (cosa che non era accaduta quando ad inizio aprile). Il decollo da Lamezia è previsto per le 21.35. Una decisione presa all'ultimo momento che ha comunque provocato gravissimi ritardi e disagi per i cittadini che dovevano raggiungere la Lombardia. Anche a Lamezia Terme i passeggeri che dovevano arrivare a Crotone sono ancora in attesa di sapere come potranno raggiungere la loro città. Era già capitato anche giorno 1 maggio quando a causa della scarsa visibilità il volo proveniente da Bergamo era atterrato a Lamezia Terme. Ed era avvenuto tra fine marzo ed inizio aprile con due voli cancellati in 6 giorni.

La domanda da fare a Sacal è perché a Crotone continuano a registrarsi tali disagi e non si programmano per tempo le procedure di riprotezione dei passeggeri in modo da limitare i disagi. Soprattutto capire se e quando l'Ils (il sistema per l'atterraggio strumentale) montato da circa 15 anni, entrerà ma in funzione visto che manca ancora il collaudo da parte di Enav (che deve pagare Sacal). Per la cronaca il doppio volo Bergamo-Crotone di Ryanair è previsto ogni mercoledì e domenica per tutto il mese di maggio.