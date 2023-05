Il secondo 'no' agli Stanchi dei soliti. Rigettata la proposta di riduzione delle commissioni

La Commissione regolamento, convocata il 2 maggio scorso, ha rigettato la proposta del gruppo Stanchi dei Soliti di riforma delle commissioni consiliari. Il punto all’ordine del giorno ha previsto, infatti, la discussione della Riforma del regolamento proposta dagli Stanchi e la conseguente riduzione del numero di sedute delle commissioni consiliari ad 8 mensili, al fine ottenere un considerevole risparmio per le casse dell’ente comunale di 90 mila euro. Gli Stanchi avevano già provato a discutere la loro proposta in I Commissione, nella seduta del 24 aprile scorso, ostacolati però da tutti i consiglieri presenti con le loro posizioni contrarie.

Durante il dibattito tutt’altro che pacifico, Iginio Pingitore ha spiegato la proposta che prevede di stabilire un tetto massimo di convocazioni mensili considerando che la legge Finanziaria ha già previsto l’aumento dell’indennità degli amministratori locali non incidendo, però, sull’organizzazione interna delle commissioni.

Pertanto Pingitore si è appellato “al buon senso di tutti” considerando le commissioni come importanti per la città. L'esito della discussione non ha portato a nulla di buono per il gruppo di maggioranza e la riforma degli Stanchi pare non avere nessuna probabilità di essere approvata. Iginio Pingitore ha comunque chiesto alla presidente Liguori di mettere a verbale la richiesta di votazione della proposta di riduzione del numero delle commissioni, durante il prossimo Consiglio Comunale.