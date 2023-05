Incidente sulla SS107, morto titolare agenzia immobiliare di Crotone

Un uomo di 63 anni di Crotone è deceduto sulla Statale 107 a causa di un incidente stradale. Si tratta di Franco Battigaglia, 63 anni originario di Isola Capo Rizzuto ma residente a Crotone dove era molto conosciuto in quanto titolare di una importante agenzia immobiliare.

Battigaglia, poco dopo mezzogiorno del 3 maggio, stava percorrendo la Statale 107 in direzione Crotone quando la sua auto - una Fiat Panda - per cause in corso di accertamento, in località Torre Garga nel territorio del comune di San Giovanni in Fiore, si è scontrata con un mezzo pesante. Nell'impatto l'utilitaria, dopo aver colpito il camion, è rimasta schiacciata contro il muro che delimita la strada. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Guardia di finanza che stava percorrendo la Statale che ha allertato i soccorsi. Battigaglia, però, è deceduto sul colpo. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul luogo dell'impatto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La statale è rimasta chiusa fino al pomeriggio inoltrati ed il traffico è stato deviato su un percorso alternativo. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine - polizia locale di San Giovanni in Fiore e Polizia Stradale di Crotone - che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al lavoro anche gli operatori dell'Anas per il ripristino della normale transitabilità dell'arteria.