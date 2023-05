Migranti, trasferimenti da hotspot Lampedusa, 200 minori soli a Crotone

Mentre il maltempo concede una tregua sul fronte degli sbarchi, a Lampedusa continuano i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola. La Prefettura di Agrigento in costante contatto con il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione lavora al piano per alleggerire la pressione sul centro: all’alba c’erano 589 ospiti a fronte di una capienza di circa 400 posti.

In mattinata 240 migranti, di cui 200 sono minori soli (dopo i 61 che ieri avevano lasciato l’isola), saranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle. Da qui raggiungeranno le destinazioni finali e i minori non accompagnati andranno a Crotone.