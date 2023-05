Scuola, la notte dei licei, il Pitagora apre le porte al pubblico fino a mezzanotte

Venerdì 5 maggio si celebra in tutta Italia "La notte nazionale del liceo classico". A Crotone, in contemporanea con altri 376 licei, il Pitagora aprirà le porte al pubblico per una serata ricca di spettacoli e momenti culturali.



La serata avrà inizio alle ore 18 con l'apertura del cancello del giardino che dà su piazza Umberto I e prenderà il via con il celebre verso di Dante "e quindi uscimmo a riveder le stelle" come immagine del desiderio di libertà di cui ci si è riappropriati dopo tempi complicati dovuti alla pandemia, spiega una nota dell'istituto.

Lo storico liceo crotonese accoglierà i visitatori in uno spazio multifunzionale in cui si potrà assistere a performances a cura di docenti e studenti: dal musical al teatro, dalla musica alla danza, e ancora caffè letterari, reading, poesia, stand espositivi, esperienze immersive e momenti di condivisione di attività svolte durante l'anno scolastico che volge al termine.

Per l'occasione, il Comune ha disposto il divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati di piazza Umberto I, dal civico 14 al civico 22, dalle ore 17.30 a mezzanotte; inoltre, il divieto di transito nella medesima piazza in entrata da largo Gaele Covelli al civico 14, sempre dalle 17.30 alle 24.00.