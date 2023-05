Premi, consegnato a Pippo Marra l''Antonio Serra' per le eccellenze calabresi

Il fondatore ed editore dell’Adnkronos, Giuseppe Pasquale Marra, è stato insignito del 'Premio eccellenze calabresi Antonio Serra' "per aver contribuito, con il suo brillante percorso professionale - si legge nella motivazione - a diffondere l'immagine positiva del proprio territorio e della propria azienda". Il riconoscimento, nato per iniziativa della Camera di commercio di Cosenza, è intitolato all'economista e filosofo cosentino Antonio Serra e ha l'obiettivo di dare lustro a quei conterranei che, come lui, si siano distinti per l’importanza delle iniziative e per l’eccellenza delle loro opere.

Marra, originario di Castelsilano, ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del presidente dell'Ente camerale cosentino, Klaus Algieri, il quale ha voluto sottolineare proprio il prezioso contributo dato, attraverso la sua attività editoriale e imprenditoriale, all'immagine della Calabria in Italia e nel mondo. “La valorizzazione del patrimonio culturale e, più in generale, del patrimonio immateriale di cui è ricco il nostro territorio è uno dei fini istituzionali della Camera di commercio" spiega Algieri,

"L'economista Antonio Serra - ricorda - è uno dei nostri personaggi più illustri e il trattato di economia per il quale è noto appare pervaso d'una lungimirante modernità in un secolo come il '600 che fu 'buio' anche per la scienza economica, in un Regno di Napoli sotto il giogo della dominazione spagnola. Per questo motivo, abbiamo pensato che non potesse esistere riconoscimento migliore per tutti quei calabresi che con passione e dedizione lavorano e si adoperano per il bene e per la diffusione delle eccellenze della nostra terra".