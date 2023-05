Maltempo, ponte crollato a Longobucco: Procura apre inchiesta, Occhiuto sul posto

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul crollo avvenuto mercoledì di una parte del viadotto "Ortiano 2", lungo la strada statale 177 Dir nel territorio del comune di Longobucco. A provocare il cedimento della struttura sarebbero state le piogge incessanti e la conseguente piena del fiume Trionto. Il crollo non ha avuto per fortuna conseguenze per le persone dal momento l'Anas, nel primo pomeriggio, aveva bloccato in via precauzionale il transito di mezzi leggeri e pesanti lungo tutta la statale. Il viadotto era stato aperto al traffico nel 2016 dalla Regione Calabria e l'Anas ne aveva acquisito la gestione nel 2019. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.

"Queste cose non devono più succedere, ma bisogna impegnarsi nel vigilare maggiormente affinché non si ripetano" ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti nel corso di un sopralluogo sul posto. "Ho chiesto agli uffici regionali, che non hanno avuto un ruolo nella realizzazione di questa strada, di fare degli accertamenti. Ho sentito ieri l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, e anche loro faranno degli accertamenti".

"Ma mentre si fa tutto questo - ha aggiunto il governatore - dobbiamo pretendere dal Governo nazionale che risarcisca anche questa parte della Calabria che è stata condannata all'isolamento per tanti anni e che ha dovuto registrare soltanto promesse. Questo è l'emblema di come sia complicato e difficile realizzare le opere pubbliche in Italia, e di come sia ancora più complicato farle in Calabria".