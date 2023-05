Premio giornalistico 'Franco Razionale': lunedì 8 maggio in piazza della Resistenza la 16ª edizione

Inclusione, solidarietà e sport. Il premio giornalistico 'Franco Razionale' torna puntuale, ribadendo ad alta voce i contenuti che lo hanno sempre contraddistinto, e che anche nell'edizione 2023 in programma lunedì 8 maggio lo sottolineeranno.

"Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il diritto di essere liberi". Questa la frase pronunciata da Charles Evans Hughes, scelta per coniare la 16 edizione di un premio che rappresenta da anni un punto di riferimento che coniuga la volontà di ricordare un uomo che ha dato tanto per lo sport crotonese e diffonderne i valori che diffondeva nel corso della sua carriera. Prima che nel 2005 una malattia lo portò via. Ma gli amici e i colleghi non lo hanno mai dimenticato, dedicandogli un premio che esalta i valori dell'inclusione, della sportività, della passione per una professione e uno sport che ha vissuto con estrema competenza e preparazione. Un premio organizzato da anni con instancabile dedizione da Piero Pili e Claudio Regalino, amici fraterni di Franco Razionale e rispettivamente presidente e vice presidente dell'associazione 'Alè Crotone'. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione, tra gli altri, del fratello di Franco, Antonio Razionale, della vice presidente della 'Codignola', Antonietta Crudo e dell'assessore comunale Nicola Corigliano.

Tanti i temi e i contenuti dell'edizione in programma lunedì in piazza della Resistenza. A cominciare dalla presenza di Giusy Versace, senatrice della Repubblica e campionessa paralimpica. I premi della sezione giornalistica saranno assegnati a Giusy Regalino (Rti), e Luciano Ierardi, responsabile ufficio stampo Fc Crotone. Per quanto riguarda la sezione sport, i premi saranno consegnati ad Alessandro De Santis, ex pugile campione nazionale, il presidente della Fijlkam Enzo Migliarese e il giovane atleta paralimpico del Club Velico Vincenzo Gulino. Sarà consegnato a don Ezio Limina invece quello relativo alla sezione degli 'Amici dell'associazione'.

Era prevista anche la presenza di Amaryus Perez, campione del mondo di Pallanuoto, e quella di Patrizio Oliva, ex pugile, ma per motivi personali hanno dovuto disdire la partecipazione.

Per l'occasione i bambini del plesso 'Codignola' e dell'Ic 'Alfieri', si cimenteranno in una esibizione canora guidata dalla maestra Filomena Cannatelli. Nel contesto dell'evento, verranno premiati i ragazzi che hanno partecipato alla quarta edizione della manifestazione 'Insieme con l'educazione fisica e sportiva si vince la vita'.

Ed a proposito di scuole, l'incontro tra l'Istituto Codignola e il Crotone calcio, rinviata nelle scorse settimane per i disagi idrici causati dalla chiusura dell'acqua e dagli istituti, è stato riprogrammato per mercoledì 10 maggio alle ore 10.