Acqua, domenica sera rubinetti chiusi per i lavori (meteo permettendo) alla condotta

Se tutto va bene, in particolare tempo permettendo, all'inizio della prossima settimana cominceranno i lavori alla rete idrica più volte annunciati e puntualmente rinviati per le avverse condizioni meteo.

Il Consorzio di bonifica comunica che l'intervento sulla condotta addutrice del DN2200, che si snoda dalla vasca Barretta al manufatto di ripartizione in località Setteporte in agro del Comune di Rocca di Neto, è in programma per lunedì 8 maggio con lo svuotamento della condotta.

Pertanto, l'erogazione dell'acqua verso Crotone sarà interrotta a partire dalle ore 20.00 di domenica 7 maggio ed andrà avanti fino al completamento dei lavori. Contestualmente sarà attivata la fornitura di acqua grezza dall'invaso di Sant'Anna.