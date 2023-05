Lavori pubblici, modifiche alla viabilità a Fondo Gesù, via Carpino e via Giovanni Paolo II

Si annuncia una settimana di passione sul fronte del traffico per la chiusura parziale di alcune importanti arterie cittadine interessate da lavori di ordinaria manutenzione urbana. A cominciare dal Fondo Gesù dove è in corso il rifacimento del manto stradale in tutto il quartiere.

La prossima settimana saranno interessate alcune vie centrali del quartiere. A tale riguardo è partita dal Comune un'ordinanza dirigenziale di modifica temporanea alla normale circolazione stradale. In particolare, da lunedì 8 maggio a venerdì 12 maggio è previsto quotidianamente il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle sette di mattina alle sei di sera, su via Di Vittorio dall'incrocio con via Curiel fino a via La Pira e su via La Pira da via Di Vittorio all'incrocio con piazzale della Pace.

Sempre per consentire i lavori di sistemazione stradale su via Giovanni Paolo II, il Comune ha programmato nei giorni 8, 9, 10 e 11 maggio con la stessa cadenza oraria, la chiusura del traffico veicolare sulla carreggiata di via Carpino lato parco delle Rose e quella di via Giovanni Paolo II lato stadio nel tratto compreso tra piazza Caputi e piazza Corrado, con conseguente introduzione del doppio senso di marcia sulle carreggiate opposte.