Poggio Pudano, Akrea rimuove i vecchi contenitori, mercoledì 10 maggio si parte con la raccolta differenziata

Akrea comunica che mercoledì 10 maggio parte il servizio di raccolta differenziata porta-a-porta nel quartiere Poggio Pudano. Nella stessa giornata verranno ritirati tutti i contenitori stradali dell'indifferenziata. Per organizzare al meglio la raccolta differenziata, l'Azienda ha già fornito il kit di mastelli e/o i carrellati necessari al nuovo servizio, nonché il materiale informativo con le modalità operative ed il calendario di conferimento.

Dopo aver effettuato la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale - raccomanda Akrea - è necessario depositarli all'esterno della proprietà privata, in sacchi (multimateriale) o mastelli/carrellati (organico, vetro, secco residuo, carta), sul ciglio stradale della pubblica via, nei giorni e nei modi indicati da calendario di conferimento. Per i rifiuti organici dovranno essere utilizzati esclusivamente i sacchi compostabili, la carta, invece, deve essere conferita sfusa nell'apposito contenitore o in sacchetti di carta, cosi come il vetro dovrà essere conferito sfuso nel mastello verde. "Seguire le semplici indicazioni della guida - ricorda la società di gestione dei rifiuti - non è solo un dovere civico, ma è soprattutto diventare protagonista del miglioramento della qualità della vita della nostra città".

Le vie interessate dal nuovo servizio sono: via Cirò Marina, via Cirò, via Belvedere Spinello, via San Luca, via Scandale, via Santa Severina, via San Mauro Marchesato, via San Nicola dell'Alto, via Strongoli, via Melissa. Chiunque non abbia ancora avuto il set mastelli o necessita di ulteriori informazioni può contattare Akrea al numero verde 800 55 56 50, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.