Apertura del Cammino della Magna Grecia, dal 6 al 13 maggio il tour itinerante nei luoghi del territorio crotonese

C’è grande attesa per l’arrivo del primo gruppo di dodici escursionisti sul Cammino della Magna Grecia. Si tratta del gruppo organizzato dal tour operator Viaggi Avventure nel Mondo e coordinato da Massimo Castellucci che, dal 6 al 13 maggio, si sposterà lungo alcune delle tappe dell’itinerario realizzato dall’Associazione Passi Consapevoli Cammino e Meditazione.

Nel pomeriggio di sabato 6 maggio, alle ore 17.00, il gruppo si riunirà presso la libreria Cerrelli, dove verrà salutato dai rappresentati delle istituzioni che hanno patrocinato l’iniziativa, tra cui la Provincia di Crotone, con il Presidente Sergio Ferrari, ed il Comune di Crotone con il Sindaco Vincenzo Voce, l’Assessore al Turismo Maria Bruni, l’ Assessore alla cultura Nicola Corigliano, e da altri sindaci e assessori dei comuni attraversati dai camminatori e che hanno collaborato al progetto. Con l’occasione i partecipanti riceveranno la credenziale del Cammino, il passaporto che contraddistinguerà i camminatori sull’itinerario. Seguirà una passeggiata nel centro storico della città capoluogo.

Il giorno seguente i camminatori inizieranno il loro tour a piedi sul territorio, grazie ad una serie di tappe che li porterà ad attraversare i comuni di Crucoli, Umbriatico, Verzino, Casabona, San Giovanni in Fiore, Caccuri, Santa Severina. L’ultima tappa, sabato 13 maggio, porterà i camminatori da Marinella (Isola Capo Rizzuto) a Capo Colonna, dove visiteranno anche il Museo e l’Area Archeologica. Nel pomeriggio seguirà la passeggiata al Castello e, presso l’attigua sede del Rotary, la consegna delle attestazioni.

“Finalmente l’apertura del Cammino della Magna Grecia diventa una realtà – afferma Adele Scorza, Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli promotrice del Cammino della Magna Grecia – Questo è un importante risultato che ci induce a ben sperare per il futuro del nostro territorio. Ovviamente non ci fermeremo ma proseguiremo nell’opera di valorizzazione delle singole tratte di questo importante progetto. Ringraziamo sin da subito le istituzioni, le associazioni e tutti i singoli soggetti che stanno partecipando alla buona riuscita dell’iniziativa”.

“L’idea del Cammino della Magna Grecia, lanciata nel 2013, diventa finalmente realtà – sono le parole di Claudia Rubino, Vicepresidente e ideatrice del Cammino della Magna Grecia – l’arrivo di questi primi camminatori sarà determinante per tracciare il futuro dell’itinerario poiché spesso il destino dei Cammini viene fatto dal passaparola. Ma noi siamo fiduciosi che quanto incontreranno i nostri ospiti sarà positivo: paesaggi incantevoli dal mare ai monti, prelibatezze enogastronomiche, artigianato d’eccellenza, un patrimonio storico di grande pregio e, non per ultimo, l’accoglienza proverbiale delle persone del nostro territorio”.

“L’essere coinvolti ,come comune di Crotone, in questa iniziativa”, afferma l’assessore Bruni, “è un’opportunità per rafforzare l’offerta turistica, destagionalizzarla ed attivare iniziative che superano i confini locali. Andranno migliorati i servizi di accoglienza dei turisti, a partire da quelli pubblici ma auspico che anche gli operatori economici del territorio si organizzino al fine di far trovare il territorio pronto all’ospitalità”.

Anche l’assessore Corigliano “sposa in pieno l’iniziativa di Passi consapevoli e ne ringrazia i componenti per il loro lavoro di promozione del nostro territorio e della nostra cultura. Questa iniziativa è concretamente una grande opportunità per far conoscere la nostra terra, così ricca di varietà nei paesaggi, ricca di storia millenaria.

Accogliamo dunque con gioia questi primi camminatori, offrendogli le bellezze della nostra terra, il cibo e le nostre tradizioni, certi che non ritorneranno nei loro paesi senza portarsi nel cuore un pezzettino del nostro territorio. E siamo certi che il passaparola porterà altri camminatori ed altri ancora. Grazie all’associazione, è prezioso il vostro lavoro. Io posso dire che l’amministrazione tutta è tesa al potenziamento dei servizi di accoglienza, al fine di offrire sempre una migliore ospitalità, perché il futuro della nostra terra è nella cultura e nel turismo”.

Anche il Presidente della Provincia di Crotone, cogliendo il valore turistico e promozionale dell’iniziativa, ribadisce il suo impegno a sostenere gli eventi e a farsi portavoce con i comuni coinvolti nell’itinerario . Dichiara inoltre che “quanto prima si procederà alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa affinchè gli obiettivi di promozione dei borghi e la promozione delle peculiarità dei luoghi del territorio provinciale siano perseguiti con la collaborazione di tutti. La Provincia è “La casa dei comuni” e per questo le finalità dell’ente sono quelle dirette alla promozione di iniziative come questa e di far conoscere le bellezze del territorio tutto”.