Rapporti genitori figli e temi sociali nei brani scritti da Turtoro per i Nomadi

“Questa età che vola” e “Barbanera” sono i titoli delle due canzoni scritte da Turtoro per la storica band italiana e della cui composizione originale degli anni 60 è rimasto il solo Beppe Carletti. Turtoro collabora con i Nomadi dal 1998 quando una sua canzone è stata scelta come titolo dell'album “Una storia da raccontare”. Una collaborazione nata da fan del gruppo di cui Turtoro seguiva i concerti in ogni luogo possibile. Da allora Pompilio Turtoro, musicista di 48 anni, ha continuato a scrivere per la band fondata dal compianto Augusto Daolio che ha cantato 8 sue canzoni.





La canzone "Questa età che vola", della quale Turtoro ha scritto parole e musica, racconta dei rapporti genitore-figlio, dei vuoti che, spesso, si colmano con difficoltà: “Cosa ne sai di me delle mie vite lasciate per caso ad asciugare un po’ appese a un filo come abiti al vento queste mie vite che parlano poco, che sembrano cento/ Cosa ne so di te, delle tue mani che odiano il freddo cosa ne so di te, dei tuoi sorrisi lasciati d’estate delle tue lacrime perse d’inverno, ancora bagnate”. Il brano scritto da Turtoro, interpretato da Yuri Cilloni, è una emozionante poesia, accompagnata da note dal vago sentore francese, nella quale padre e figlio sono distanti come “due lampioni” sulla strada ma “quasi lontani ma mai così tanto sempre legati ad un’ombra inventata”. Una distanza che può sembrare incolmabile ma che apre alla speranza: “Lo sai c'è un buco enorme che non ho riempito, ci scriverò il tuo nome in una carezza sola ci metto quattro ali sopra il tuo vestito e un filo d’aquilone a questa età che vola” è il toccante refrain del brano che chiude la track list del disco.