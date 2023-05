A Capo Rizzuto si lavora per nuovo lungomare e per difendere la torre vecchia

ISOLA CAPO RIZZUTO - Salvaguardia della costa e dei beni culturali è il fine ultimo dei due lavori in corso a Capo Rizzuto che riguardano il lungomare e l'area circostante la Torre Vecchia simbolo della frazione. Si tratta di due opere per i quali il Comune ha ottenuto un investimento di circa 5 milioni di euro tra i vari finanziamenti ministeriali, regionali e comunali. In particolare nell’area del lungomare, devastata negli anni scorsi e rimasta chiusa per circa 7 anni, creando un enorme disagio per residenti e turisti, si stanno completando i lavori di messa in sicurezza, che prevedono l’installazione di una serie di tiranti di ancoraggio; quindi si procederà poi con altri lavori di ripristino per poi concludere con la bitumazione e quindi con l’intervento di rigenerazione urbana che prevede l’arredo del lungomare con un intervento di € 610.615,00, già finanziato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il 30 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l’area antistante la Torre Vecchia invece, l’intervento è mirato alla salvaguardia del bene storico, che negli anni, causa l’erosione marina, è a rischio di crollo. In questo caso l’ultimo lavoro, iniziato nelle scorse settimane, prevede un intervento una palificata tirantata, che a lavori ultimati sarà completamente interrata e non arrecherà alcun impatto visivo. Lo sviluppo della palificata è composto da 16 pali della larghezza di 2 metri e una lunghezza totale di 22,6 metri, costituita da tre blocchi, ciò per mettere al riparo la Torre da un eventuale avanzamento dell’erosione che nei prossimi mesi dovrebbe essere rallentata con l’installazione di una barriera soffolta in mare in grado di dissipare il moto ondoso, favorire lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno.