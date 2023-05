Piazza Caputi, la nave romana trasferita alla Metalcarpenteria per i lavori di restauro

Questa mattina sono iniziate le operazioni di rimozione della nave romana di piazza Antonio Caputi. Il monumento sarà trasferito nelle officine della Metalcarpenteria dove sarà restaurato e a lavori finiti rimesso nuovamente in pristino sulla rotonda all'incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Giuseppe Di Vittorio. Un intervento necessario dopo che la nave è stata prima investita in pieno da un'autovettura finita sulla rotonda e successivamente, ormai in precaio equilibrio, è caduta su un fianco per il cedimento di uno dei plinti di sostegno.