L'ottimismo di Zauli in prospettiva playoff: "Sono convinto e ottimista, credo molto nella squadra"

Il test con la Promosport ha rimesso in campo il Crotone undici giorni dopo l'ultimo impegno ufficiale della stagione. Un'amichevole necessaria per tastare il livello fisico e mentale di un gruppo che dovrà attendere altre tre settimane prima di scendere in campo per l'impegno ufficiale dei playoff. Un tempo lungo che sarà ulteriormente iniettato da altre amichevoli. Li cerca evidentemente Lamberto Zauli, che ha raccolto buone indicazioni complessiva dalla sfida contro la compagine lametina che milita in Eccellenza. "E' stato un buon test - ha spiegato - utile per migliorarci. Arrivano i primi caldi e dovremo abituarci anche a queste condizioni. Ma ci servono per tenere alta la tensione e concentrazione, ne inseriremo altre tre-quattro, perchè questo aiuterà a rientrare nel clima partita".

Indicazioni particolari? "Adesso sono contento di tutti - spiega - danno garanzie e hanno una identità ben precisa. Li voglio far sentire tutti dentro, perchè quando poi tra 27 e 31 ci saranno pochi giorni di recupero saranno tutti importanti".

Il rinvio ha rappresentato evidentemente un fastidio per chi era già proiettato alla data del 16 maggio. Ma Zauli prova a raccogliere gli aspetti positivi: "Diciamo che il bicchiere è sia pieno che vuoto per lo slittamento. Avevamo in testa il 16 da tempo, abbiamo tanta voglia, ma guardiamo alla positività. Arriveremo al meglio, e sfrutteremo questo tempo per presentarci nelle condizioni ideali. Siamo consapevoli delle insidie e incognite, ma del resto un po' tutti li abbiamo già fatti negli anni passati. Sono convinto e ottimista, credo molto nella squadra, sento che la testa è già al 27 ed a prescindere da queste amichevoli, la squadra ha voglia di mettersi in gioco e disputare i playoff da protagonisti".