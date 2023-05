Verso i playoff, per il Crotone un buon test allo Scida contro la Promosport

Si è svolto sabato mattina allo Scida un allenamento congiunto con la Promosport Lamezia Terme, squadra che è pronta a disputare la finale playoff del campionato di Eccellenza. Test utile per tenere come sempre alto il livello di attenzione, per dare minutaggio ai calciatori e ovviamente evitare infortuni. Per la cronaca, il test è terminato 6-0 con la doppietta di Cernigoi e le reti di Golemic, Chiricò, Kargbo e D’Ursi.

Nei prossimi giorni saranno programmate ulteriori amichevoli per intensificare la marcia di avvicinamento verso l'appuntamento del 27 maggio.

CROTONE primo tempo: Branduani; Mogos, Golemic, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; Chiricò, D’Errico, Tribuzzi; Gomez. All. Zauli

CROTONE secondo tempo: Branduani; Calapai, Papini, Bove, Crialese; Awua, Carraro; Pannitteri, Kargbo, D’Ursi; Cernigoi. All. Zauli

PROMOSPORT: Spagnolo (1’st Zappulla); Perri, Villella, Miceli (23’st Gaetano), Schirripa (13’st De Fazio); Vitale (31’st Ventura), Trentinella (39’pt Casella); Rekik (1’st Scognamiglio), Colosimo (30’st Palama), Mercurio (1’st Scozzafava), Caddy (1’st Angotti). All. Morelli

Reti: 9’pt Golemic, 17’pt Chiricò, 4’st e 40’st Cernigoi, 23’st Kargbo su rigore, 26’st D’Ursi