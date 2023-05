Crotone, conclusi i lavori alla condotta idrica. Apertura del flusso d'acqua in serata

CROTONE - Sono terminati i lavori alla condotta addutrice del DN2200 che permette la fornitura idrica per la città di Crotone. Lo comunica il Consorzio di bonifica Ionio Crotonese. La condotta si snoda dalla vasca Barretta al manufatto di ripartizione in località “Setteporte” nel Comune di Rocca di Neto. Attualmente l’intervento è stato coperto per evitare eventuale contatto con la pioggia al fine di non pregiudicare i lavori e i tempi di consolidamento.

Il Consorzio valuta di riaprire il flusso dell’acqua verso il potabilizzatore in serata. In attesa di ripristinare la normalità del servizio (presumibilmente nella giornata di martedì) Congesi lunedì sera provvederà ad invertire i serbatoi, così da fornire la zona alta di Crotone domani mattina.