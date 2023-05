Mancanza acqua: disposta chiusura anche di alcuni istituti comprensivi

CROTONE - A seguito della interruzione idrica prevista nella giornata di domani per consentire i lavori da parte del Consorzio di Bonifica, alcuni dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini hanno chiesto, anche in considerazione che sono previste in alcuni di essi le programmate prove INVALSI, la chiusura dei plessi scolastici per la giornata dell’8 maggio 2023, al fine di utilizzare le riserve idriche presenti nei plessi scolastici stessi per consentire il regolare svolgimento delle succitate prove e delle attività didattiche il giorno successivo.