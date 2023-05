Neo laureati in giurisprudenza, Cavallaro premiato al 'La Scala Youth Programme'

Fabrizio Cavallaro, 31 anni di Cirò Marina, è stato premiato tra i vincitori del programma la Scala Youth Programme, l’iniziativa di 'La Scala Società Tra Avvocati' dedicata ai giovani talenti, che si rivolge a neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento teorico e pratico focalizzato sul diritto bancario. Insieme ad altri tre giovani laureati è stato premiato Fabrizio Cavallaro alla fine di un percorso di formazione che ha visto coinvolti 20 candidati con una grande passione e determinazione. Il giovane entrerà ora a far parte dei team di professionisti dello Studio, per un percorso di pratica forense retribuita. Nato a Cariati (CS) e residente a Cirò Marina (KR), Cavallaro ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze e, successivamente, maturato esperienze professionali nell’ambito di studi legali, società di consulenza e associazioni professionali.

“Partecipare allo Youth Programme è stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti i neolaureati in Giurisprudenza. Corso ben organizzato e parte pratica stimolante e utilissima! È stato un piacere farne parte e lo sarà ancora di più adesso che inizio un percorso da praticante.” ha commentato Fabrizio Cavallaro, vincitore di La Scala Youth Programme. Nel corso degli anni, grazie allo Youth Programme, lo Studio ha inserito più di 20 giovani professionisti, sia dal panel dei vincitori che dal panel di quanti hanno partecipato all’iniziativa. Parallelamente, vengono selezionati giovani anche attraverso attività di job posting su diversi canali, come LinkedIn, il sito istituzionale, canali universitari e master, Career Day e l’Ordine degli avvocati di Milano. Dal gennaio 2021 ad oggi, sono infatti stati selezionati oltre 70 professionisti under 30, di questi oltre 20 associate e circa 50 trainee.