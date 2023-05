Rc Auto, aumenta il premio medio in Calabria (8,4%), Crotone la provincia più cara

Brutte notizie per gli automobilisti calabresi, in particolare per quelli della provincia di Crotone. Nel giro di dodici mesi, sulla scorta di quanto ha rilevato l'Osservatorio di Facile.it, il premio medio pagato in Calabria per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto dell'8,4% arrivando, ad aprile 2023, a 588,13 euro.

"Sebbene l'incremento annuale sia il più basso registrato in Italia e l'unico ad una cifra - riporta una nota - lo scorso mese la regione è risultata essere la terza area della Penisola con il premio medio più elevato, posizionandosi dopo la Campania (917,05 euro) e la Puglia (590,27 euro)".

"L'aumento delle tariffe medie rilevato nell'ultimo anno - si legge ancora - è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province calabresi: a segnare l'incremento più consistente è Cosenza (+18,6%, 546,87 euro), seguita da Catanzaro (+13,4%, 544,56 euro)". Rincari inferiori alla media regionale per Reggio Calabria (+5,6%, 592,96 euro) e Crotone (+4,2%, 718,46 euro). Chiude la classifica calabrese la provincia di Vibo Valentia (+1,2%, 662,07 euro)".

Aumenti a parte, "in valori assoluti, sempre ad aprile 2023 - puntualizza la nota di Facile.it - Crotone è risultata essere la provincia più cara della regione, Catanzaro la più economica".