Free-o presenta la cover-art di 'Calabrese': mix di simbolismo e provocazione

Una copertina provocatoria per un disco altrettanto provocatorio. E' quella che ha presentato Free-o, pseudonimo di Fortunato Friio, artista di Isola Capo Rizzuto per il nuovo album dal titolo 'Calabrese', dedicato all’amata terra d'origine e a tutte le sue meraviglie. La cover-art, realizzata dal graphic designer Giacomo Basile è un forte simbolo della realtà che si vive ogni giorno in questa terra: le malelingue e gli occhi che ti guardano, sono rappresentati con una grafica intensa e decisa, per evidenziare la forza di queste presenze che spesso possono risultare opprimenti e limitanti. La scelta dell'artista di rappresentarsi semi nudo sulla copertina dell'album è una scelta provocatoria che simboleggia il coraggio di mostrarsi senza filtri e di essere se stessi senza paura del giudizio altrui. Ma la Calabria non è solo questo. È molto di più. È il mare cristallino che bagna le spiagge dorate, le montagne maestose che ti lasciano senza fiato, la natura incontaminata che ti riempie il cuore di gratitudine e rispetto, la storia e la cultura millenaria che ti fanno sentire parte di qualcosa di unico, il cibo autentico che ti fa sognare, la musica che ti fa ballare fino all'alba. In "Calabrese" troverete tutto questo e molto di più, racchiuso in un viaggio musicale che vi porterà a scoprire la bellezza di una terra che spesso viene fraintesa. Free-O è orgoglioso di poter portare il suo contributo alla promozione della cultura calabrese e di far conoscere a tutti questa terra straordinaria, tramite la sua musica.