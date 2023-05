Europa Cup di Vela, Cortese sul gradino più alto del podio nella categoria Ilca4.

Un altro grande risultato per Alessandro Cortese e il Club Velico Crotone. E' quello arrivato da Riva del Garda, dove si è svolta l'unica tappa dell'Europa Cup Ilca4. Un quarto posto pesante come il piombo, che gli ha permesso di rimanere saldamente in cima alla classifica degli Ilca4!

Una posizione che Alessandro ha conquistato fin dal primo giorno di qualificazioni e poi ha difeso, nei giorni successivi con tutta la volontà e la tenacia di cui è capace, dagli attacchi di un nutrito gruppo di avversari. Il punteggio netto, appena 11 punti ( il secondo classificato ne ha accumulati 21 ), dice anche la qualità tecnica della sua vittoria, che è stata puntuale e senza ombre. Questo bellissimo e meritatissimo podio, che segue di pochi giorni il bronzo ai Campionati Europei di Cadice, è l'ennesima conferma della condizione fisica e mentale dell'atleta del Club Velico, che ancora una volta dimostra di saper reggere lo stress di competizioni di alto livello come questa. "Alessandro, come era plausibile, sta continuando la sua corsa nella classe Ilca, cominciata già l'anno scorso con tanti gradini del podio conquistati - spiega il coach Luca Calzona - Alice, invece, che è passata da poco su Ilca6, dimostra con il suo 37esimo posto di stare recuperando alla grande l'impatto con una vela più impegnativa. A Simone vanno, invece, i miei complimenti per la determinazione che mette in campo in ogni competizione".

Arrivano anche i complimenti istituzionale per il risultato dell'atleta. "Cortese, con una prova magistrale - ha commentato l'assessore Luca Bossi - e sostenuto anche a distanza dal suo Team ha conseguito un prestigioso piazzamento nella prova dell’Europa Cup svoltasi a Riva del Garda, che gli ha consentito di consolidare il primo posto in classifica nella categoria Ilca4. Reduce dal bronzo ai campionati Europei di Cadice, Alessandro conferma con questa ulteriore prova di essere un atleta di grandissimo spessore e con ampie prospettive di miglioramento per il futuro. Complimenti di cuore a lui ed al Club Velico che conferma di essere una palestra importante per la crescita degli atleti".