Ils all'aeroporto di Crotone, Sacal: stiamo lavorando per attivarlo

Sacal ha attivato le procedure per mettere in funzione l’impianto ILS cat1 all'aeroporto di Crotone. Lo si legge in un comunicato stampa con il quale - la società di gestione degli aeroporti calabresi risponde alle recenti critiche riguardo il dirottamento su Lamezia Terme di due voli Bergamo-Crotone per scarsa visibilità sullo scalo di Sant'Anna.

Nella nota Sacal spiega che a proposito di Ils sono in corso: completamento esproprio area di sedime, spostamento segnaletica orizzontale e aiuti visivi luminosi di circa 160 metri, verifica dell’attuale configurazione degli ostacoli e installazione del Trasmissometro, strumento utile a determinare la trasparenza dell’aria e quindi le condizioni di visibilità sulla pista (RVR).

L'Ils, ovvero il sistema per l'atterraggio strumentale, all'aeroporto di Crotone è installato da circa 11 anni (Sacal gestisce Crotone dal 2017) ma non è mai stato collaudato. La comunicazione di Sacal, infatti, è del tutto simile alle notizie che su il Crotonese avevamo riportato nel mese di ottobre quando - in occasione della conferenza stampa sul Cis 'Volare', l'ad Marco Franchini aveva risposto ad una nostra domanda proprio sull'Ils spiegando che: “Sull'Ils stiamo risolvendo una causa perché un privato, che aveva subito un esproprio, ha fatto ricorso al Tar. Non appena risolveremo questa vicenda sarà la rima cosa che faremo tenendo conto che l'Ils serve in Padania, ma qui si può volare a vista. Comunque lo completiamo”.

Sacal, nella nota stampa, specifica che "contrariamente a quanto riportato sulle varie testate locali, l’installazione dell’ILS non è la completa soluzione ad avverse condizioni meteo: dirottamenti si possono verificare in caso di vento al traverso o maggiore o minore visibilità della pista dovuta a temporali o nebbia. E’ il caso del volo Bergamo/Crotone/Bergamo dirottato a Lamezia Terme e i cui passeggeri sono stati riprotetti come da Regolamento Europeo 261/2004 che stabilisce l'obbligo di assistenza da parte delle compagnie aeree". Nessun cenno ai voli che sono stati dirottati a Lamezia tra fine marzo ed aprile per maltempo i cui passeggeri, però, non sono stati riprotetti.

In ogni modo la società che gestisce lo scalo crotonese sottolinea: "I voli dirottati dall’aeroporto di Crotone per condizioni meteo avverse nel 2022 sono stati lo 0.88% su un totale di 1126 movimenti". La nota conclude con i dati sul numero di passeggeri: "Sull’aeroporto di Crotone sono operative le tratte per Bologna, con 5 frequenze, Bergamo 9 collegamenti e Treviso con 5 voli a settimana; nei primi quattro mesi dell’anno l’aeroporto Sant’Anna ha registrato un incremento del 76% pari a 59.523 passeggeri e del 194% pari a 711 movimenti rispetto allo stesso periodo del 2019".

Anche in questo caso i numeri sono positivi per Crotone ma non viene spiegato perché, proprio in considerazione di questi dati, non vengono incrementate le rotte.