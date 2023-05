Raccolta differenziata a Crotone, poche regole per un corretto conferimento dei rifiuti

La raccolta differenziata a Crotone è stata avviata da 5 mesi ed ha raggiunto buone percentuali che si attestano intorno al 30%. Un'ottima percentuale, se si considera che si tratta ancora di una fase sperimentale, per una città che non aveva ancora incluso la raccolta differenziata nel suo stile di vita.

Ad indicarci quali siano i comportamenti corretti per un conferimento virtuoso del rifiuto è l'assessorato all'Ambiente del Comune di Crotone insieme ad Akrea che, con l'installazione delle eco isole informatizzate ha avviato un percorso verso la consapevolezza del rifiuto e l'importanza di riciclarlo.

A tal proposito il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco) avvia periodicamente campagne per migliorare la qualità della raccolta di carta e cartone, correggendo gli errori di conferimento che ancora persistono.

Meno errori si fanno nel differenziare nel cassonetto, maggiore è la qualità nel riciclo. "Conoscere le regole da seguire è dunque fondamentale - si legge in una nota del Comune - ma ancora oggi, in base ai risultati delle indagini svolte da Comieco, 4 intervistati su 10 nutrono dubbi su cosa sia possibile conferire e cosa no nei contenitori per la carta: il 45,4% si definisce tuttora confuso e il 44% si considera bravo ma insicuro".

L'assessorato all’Ambiente ed Akrea, sulla base delle linee guida di Comieco, sintetizzano quali sono le regole della corretta raccolta differenziata della carta e cartone, mettendo a disposizione, per qualsiasi informazione, un numero verde - 800 55 56 50 - per contattare Akrea dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Ecco poche e semplici regole per un conferimento corretto dei rifiuti:

-Carta e cartone da riciclare vanno depositati all’interno degli appositi contenitori -Non sempre quello che si chiama carta è da riciclare in questa frazione: stiamo parlando di materiali come la carta oleata o la carta stagnola…

-Il sacchetto in cui tengo la carta da buttare se è di plastica, non va gettato con la carta! -Gli imballaggi con residui di cibo, o sostanze chimiche/velenose, non vanno con carta e cartone

-Nemmeno i fazzoletti di carta vanno con la carta perché, anche se puliti, sono anti spappolo e difficili da trattare

-Scatole e scatoloni vanno appiattiti ripuliti dal nastro adesivo e dei punti metallici eventualmente presenti, poi vanno compressi per ridurne il volume. Per le utenze non domestiche Akrea svolge un servizio porta a porta (raccolta selettiva). L’ordinanza di riferimento vigente per le utenze non domestiche è la n.166 del 20/11/2017.

-Gli scontrini non vanno gettati con la carta perché sono fatti con carte termiche che generano problemi nel riciclo.

-E’ vietato conferire la carta ed i cartoni nel cassonetti stradali della raccolta dei rifiuti indifferenziati.