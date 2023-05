Squadra volanti di Crotone trova droga nascosta tar i contatori dell'acqua

CROTONE - La squadra volanti ha sequestrati di diverse dosi di marjuana e hashish, pronte per lo smercio, che sono state rinvenute nel vano contatori di un edificio di Via Lajolo nella zona di Vescovatello. Gli agenti hanno individuato il nascondiglio osservando i movimenti sospetti di alcune persone note come assuntori di droghe, nei pressi di una palazzina. Nel corso dell'intervento, al terzo piano dello stabile l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dal vano contenente i contatori dell’acqua, da cui proveniva un forte odore. All’interno, è stato rinvenuto lo stupefacente, per complessivi grammi 64 di hashish e grammi 24 di marjuana, due bilancini elettronici di precisione, un coltello utilizzato per tagliare l’hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti. Sono in corso le attività investigative, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, per l’individuazione dei responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio