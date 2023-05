Il volto in ceramica della Madonna donato al parroco di Steccato di Cutro

CUTRO - Un volto della Madonna in ceramica dipinta di azzurro per ringraziare il parroco di Steccato di Cutro per l'assistenza spirituale data ai volontari di protezione civile che hanno operato nelle attività di ricerca delle salme dei dispersi nel naufragio del 26 febbraio scorso. Lo ha realizzato Emmanuel Vizzacchero, artista della ceramica ed anche volontario di protezione civile per l'associazione Isola Ambiente apnea. I

L'opera, spiega Vizzacchero, è stata donata “ad una persona speciale”, don Pasquale Squillacioti per "ringraziarlo del suo aiuto Spirituale che ha dato la forza a tutti noi, ad andare avanti e non perdere la fiducia. È stato ogni giorno con noi, sempre presente nel luogo della tragedia. Ha celebrato una messa per i volontari e forze dell'ordine impegnati nelle ricerche”.

L'artista ha spiegato anche la scelta del soggetto: “Ho creato il Volto di Maria perché siamo nel Mese Mariano ed era giusto ricordare la Madre di tutti, mentre il Colore celeste richiama il nostro mare. Questo dono era il minimo che potessi fare per tutto quello che don Pasquale ha fatto in totale silenzio. Grazie da parte di un artista, ma soprattutto da un volontario, che ancora oggi è impegnato nelle ricerche dei dispersi con tutti i miei colleghi”.