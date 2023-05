Gli studenti del Ciliberto di Crotone imparano le manovre di primo soccorso

Gli studenti delle classi V M e V MM dell’istituto tecnico Meccanica e meccatronica Mario Ciliberto, accompagnati dagli insegnanti Antonio Bompignano, Francesco Carvelli e Giovanni Spina funzione strumentale per il Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), sono stati ospiti nella sede dell’azienda Ergosud, che ha organizzato un evento in occasione della giornata mondiale sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

A istruire i partecipanti sulle manovre di primo soccorso è stato il personale della Simeup composto da istruttori nazionali Blsd - basic life support defibrillation.

I professionisti di questo settore hanno prima spiegato in linea teorica come si deve intervenire, poi con l’ausilio dei manichini lo hanno applicato e infine hanno lasciato il posto a insegnanti e studenti che si sono cimentati nelle operazioni di primo soccorso con manovre di rianimazione cardiopolmonare, in un luogo simbolo del lavoro nel territorio crotonese, come la centrale termoelettrica di Scandale.

"Questi sono i percorsi virtuosi che il Ciliberto ha avviato - si legge in una nota dell'istituto - perché la partecipazione all’evento non è stata un’operazione estemporanea oppure frutto di un’idea nata per caso. L’iniziata invece ricade nelle attività Pcto che oltre alle nozioni di base da apprendere in aula vuole dare agli studenti quelle frutto dell’esperienza fatta sul campo, quelle competenze che si possono sviluppare e completare solo quando si applica materialmente quanto si è appreso in via teorica".