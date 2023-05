Torna la campagna "Spiagge e fondali puliti", sabato appuntamento davanti al Cimitero

E' stata presentata questa mattina alla Casa della cultura "Spiagge e fondali puliti", la campagna nazionale di Legambiente in programma sabato 13 maggio sull'arenile antistante il cimitero cittadino. All'iniziativa, organizzata in collaborazione con le scuole e le associazioni, ha aderito, attraverso l'assessorato all'ambiente, il Comune di Crotone.

Spiagge e fondali puliti mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'abbandono dei rifiuti ed è dedicata al monitoraggio e alla pulizia di quelli abbandonati lungo le coste. Nel corso della presentazione sono intervenuti il sindaco Enzo Voce, Rosaria Vazzano di Legambiente Crotone ed il professor Sergio Fasson dell'Istituto d'istruzione superiore "Guido Donegani".

Sono ancora tanti, troppi, i rifiuti abbandonati sulle spiagge. I dati raccolti da Legambiente nel corso dell'ultimo monitoraggio denunciano oltre settecento rifiuti ogni cento metri lineari di spiaggia sulle coste italiane. Tra questi mozziconi di sigaretta, calcinacci, lattine, frammenti di vetro, guanti usa e getta, mascherine, fili da pesca, ami e soprattutto plastica che non si dissolve mai e rappresenta un danno enorme per l'ecosistema marino.

L'appuntamento di Crotone è stato realizzato in compartecipazione con il Donegani che da tempo ha avviato un'attività laboratoriale di monitoraggio delle matrici ambientali di terra, acqua ed aria sul territorio. Sarà l'occasione per avviare anche il monitoraggio dell'inquinamento da polistirene in collaborazione con l'Associazione italiana polistirene espanso (Aipe); i dati saranno elaborati e presentati la prossima estate, mentre sabato sarà presente all'iniziativa il presidente nazionale di Aipe.

Per sensibilizzare la cittadinanza alla pulizia delle spiagge e alla raccolta differenziata saranno installate una panchina ed una rastrelliera per le biciclette nel nuovo tratto del viale Magna Grecia. Un segno permanente dell'iniziativa grazie all'azienda Plastilab che si è incaricata di realizzare la panchina e la rastrelliera con plastica riciclata dalla azienda Plastilab.