Petilia Policastro, inaugurata una nuova sala per i Testimoni di Geova

Lo scorso venerdì 5 maggio si è svolta l'inaugurazione della nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova del Comune di Petilia Policastro. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale e ospiterà gli oltre 250 Testimoni di Geova e simpatizzanti di Petilia Policastro e Mesoraca.

I lavori hanno preso avvio nel luglio 2019 ma a causa della pandemia hanno subito un arresto già ad aprile 2020, per essere di nuovi ripresi ad ottobre dello stesso anno. Nel pieno rispetto delle misure sanitarie anti Covid-19 e di quelle relative alla sicurezza sui cantieri, molti volontari esperti nel campo delle costruzioni si sono impegnati con entusiasmo per completare i lavori, terminati dopo solo un mese, a novembre 2020.

Andrea Caliò, portavoce dei testimoni di Geova per la Calabria ha dichiarato: “Siamo felici di avere adesso un luogo accogliente in cui studiare la Bibbia per rafforzare la propria fede e speranza in questi tempi difficili e ospitare chiunque voglia partecipare alle nostre riunioni. Ci ha fatto molto piacere raccogliere tanti commenti positivi di apprezzamento da parte dei vicini e degli addetti ai lavori in prima persona”.

Tra questi, il Responsabile del Coordinamento della sicurezza, il Geometra Massimo Vona, che ha espresso apprezzamento per la scrupolosità dei volontari a rispettare le regole del Piano di Sicurezza e Coordinamento: “Ho lavorato con persone preparate e che rispettano la propria vita e quella degli altri”.