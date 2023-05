Alla Piscina Olimpionica tra playoff, finali regionali e il meeting 'Bludea', nelle prossime settimane in arrivo centinaia di atleti

Un anno dopo i numeri e le performance premiano univocamente un percorso da applausi. In termini sportivi e gestionali, con frutti che nelle prossime settimane saranno sublimati da eventi di caratura interregionale a premiare sforzi e impegni davvero notevoli. Rari Nantes Auditore e Kroton Nuoto, gestori della piscina Olimpionica, vivranno infatti giorni intensi con la calendarizzazione di eventi che chiameranno a raccolto centania di partecipanti. Oltre, naturalmente, all'impegno della formazione di pallanuoto che a breve inizierà il percorso dei playoff per la promozione in serie A2.

Ad illustrare i dettagli dei prossimi appuntamenti i due presidenti delle rispettive società, Vincenzo Arcuri e Tatiana Hrytsenko, accompagnati dalla presenza del presidente della Fin regionale Alfredo Porcaro, del delegato provinciale del Coni, Francesca Pellegrino e dell'assessore allo sport Luca Bossi. Parole di elogio e apprezzamento per il lavoro profuso dalle due società, capaci di riattivare un impianto che in poche settimane ha mosso numeri importanti, fino a scollinare oltre quota 1000 iscritti. E i risultati sono stati la logica conseguenza, con il settore agonistico di nuoto e pallanuoto che ha dato risposte notevoli sul piano delle prestazioni in acqua.

Nello specifico saranno tre i momenti clou della fase che andrà da fine maggio al primo weekend di luglio. A cominciare dalle semifinali playoff per la promozione in serie A2, che evidentemente tutti auspicano possano prolungarsi al turno successivo, verso quella finale che sposterebbe gli impegni ai primi giorni di giugno. E contestualmente saranno impegnate anche le squadre giovanili del settore, con l'under 18, 14 e 12. I più grandicelli scenderanno in acqua per le final four regionali domenica 14 maggio, mentre gli under 14 saranno impegnati nelle final six di Reggio Calabria il 4 giugno. Scenderanno in acqua a Crotone i più piccoli, il 18 giugno nella final four regionale. Mentre la Pallanuoto dei grandi sosterrà le seminali playoff il 20 e 27 maggio, mentre l'eventuale finale occuperà le date del 31 maggio, 3 giugno e 7 giugno.

In campo natatorio, si comincia il 2 giugno con le finali regionali Master, mentre l'8 e 9 luglio sarà la volta delle finali regionali Esordienti A e B. Il 15 e 16 luglio, sempre all'interno della piscina Olimpionica, sarà la volta delle finali regionali di Categoria che vedranno impegnate le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores e Assoluti.

Il fiore all'occhiello dei tre macroeventi sarà il primo meeting BluDea, in programma a Crotone sabato 3 e domenica 4 giugno. E che vedrà impegnate le categorie Esordienti A e B, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores e Assoluti.

Insomma, un periodo pregno di appuntamenti, che richiama alla massima cura e meticolosità le due società sul fronte organizzativo. la Fin Calabria non ci ha pensato due volte a puntare su Crotone per gli eventi di nuoto di maggiore richiamo, che si aggiungono al meeting Bludea e alle gare della pallanuoto. Tutto questo sarà un traino fondamentale a livello ricettivo per una città che vedrà oscillare in queste date centinaia di atleti con tecnici e famiglie al seguito, favorendo quel turismo sportivo che potrà attecchire in maniera concreta.

Un premio per l'impegno e l'abnegazione dei gestori, capaci di restituire linfa ed entusiasmo ad un movimento che ha pagato a caro prezzo la chiusura per il Covid ma anche per l'inagibilità della struttura. Da un anno tornata a splendere, ed ora attrazione principale per le prossime settimane.