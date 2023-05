Crotone, organizzati due test allo Scida a porte chiuse contro Castrovillari e Matera

Prosegue la preparazione del Crotone in vista dei playoff promozione che vedranno i rossoblù in scena il 27 maggio. Golemic e compagni, dopo aver fatto visita alla Madonna di Capocolonna nella mattinata odierna, nel pomeriggio si sono ritrovati al centro sportivo per una nuova sessione di lavoro.

La seduta ha visto gli squali impegnati, dopo l’attivazione, in un’esercitazione in fase di possesso e non possesso, per poi proseguire con le palle inattive.

Domani, alle ore 15.00, si terrà un allenamento congiunto a porte chiuse allo Scida con il Castrovillari (Serie D). Sabato si replica, sempre allo Scida e a porte chiuse, questa volta alle ore 15.30 con il Matera Città dei Sassi (squadra che ha vinto i playoff Eccellenza del proprio girone e a breve disputerà a fase interregionale).