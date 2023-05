Il Crotone al completo nella Basilica Cattedrale per omaggiare la Madonna di Capocolonna

Lo sguardo attento e affettuoso della Sacra Effigie della Madonna di Capocolonna. Una tradizione che si rinnova e che ha condotto l'intero staff del Crotone calcio all'interno della Basilica Cattedrale per rendere omaggio alla patrona della città nel mese che ne celebra la sua figura. Tutto lo staff al completo è arrivato puntuale in Duomo, guidato dal presidente Gianni Vrenna, dal direttore generale Raffaele Vrenna e dal dirigente Raffaele Marino. Il tecnico Lamberto Zauli e la squadra hanno osservato, seguito e ascoltato le parole di don Bernardino Mongelluzzi, che ha spiegato il senso e il legame che unisce i crotonesi alla figura della Madonna. Giuseppe Cuomo ha letto la preghiera del calciatore, mentre il sacerdote ha raccontato quanto sia importante credere in quello che si fa, dare sempre il massimo perchè attraverso questo può arrivare il sostegno e il supporto. "Voi date sempre il massimo - ha detto rivolto a loro riguardo agli imminenti playoff per la promozione in serie B - che la Madonna con la sua benedizione saprà farsi sentire". La foto di rito sotto il quadro ha chiuso una mattinata speciale e intensa.