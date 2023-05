Bandiera blu, 19 riconoscimenti alla Calabria; premiate Cirò Marina, Melissa ed Isola Capo Rizzuto

Sono 19 i comuni calabresi, di cui 3 nella provincia di Crotone, che quest'anno potranno fregiarsi della bandiera blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici. Due le new entry, Catanzaro e Rocca Imperiale. Tredici bandiere blu sono state assegnate a località sullo Jonio, mentre sei a spiagge sul Tirreno. I riconoscimenti sono stati consegnati il 12 maggio nel corso di una cerimonia a Roma. Nel corso della manifestazione sono state premiate le località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi quattro anni, come stabilito dai risultati delle analisi che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno effettuato nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute.

Per quanto riguarda la provincia di Crotone il premio è andato a Cirò Marina (Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare), Melissa (Litorale Torre Melissa) ed Isola Capo Rizzuto (Le Cannella, Le Castella). Nel catanzarese bandiere blu a Sellia Marina (Località Ruggero/San Vincenzo - Sena/Jonio - Rivachiara), Catanzaro (Giovino), Soverato (Baia dell'Ippocampo). Nel vibonese riconoscimento a Tropea (Marina del Convento, Marina dell'Isola, Rocca Nettuno). Nel reggino a Caulonia (Lido), Roccella Jonica (Lido) e Siderno (Spiaggia di Siderno).

Più lungo l'elenco delle spiagge e degli approdi della provincia di Cosenza che hanno ricevuto la bandiera blu: Tortora (La Pineta/Fiume Noce), Praia a mare (Camping Internazionale/Punta Fiuzzi), San Nicola Arcella (Arcomagno/Canale Grande Marinella), Santa Maria del Cedro (Chiatta in Ferro - Abatemarco), Diamante (Diamante Nord - Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa), Rocca Imperiale (Marina di Rocca Imperiale), Roseto Capo Spulico (Lungomare), Trebisacce (Lungomare Sud - Riviera dei Saraceni - Viale Magna Grecia - Riviera delle Palme), Villapiana (Villapiana Scalo, Villapiana Lido).

Analizzando i risultati ottenuti in questa edizione, si nota un trend di crescita rispetto al precedente anno: 226 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno; 17 i nuovi ingressi; un comune non confermato. In particolare, la Liguria segna 2 nuovi ingressi e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi comuni. Seguono con 19 bandiere la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso, la Calabria con le due nuove bandiere blu di Catanzaro e Rocca Imperiale.