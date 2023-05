Erba alta agli incroci e strade dissestate nelle contrade: Pedace chiede interventi

CROTONE - Intervenire sugli incroci stradali di competenza comunale sulla ss 106 per eliminare i pericoli innescati dalla presenza di erba alta che limita la visibilità. E' quanto chiede il consigliere comunale Enrico Pedace in una lettera inviata al Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ed agli assessori al Verde Pubblico ed alla viabilità

Pedace spiega "il grave disagio che vivono gli abitanti" nelle contrade. "A Poggio Pudano - scrive Pedace - tutti gli incroci di competenza comunale che si innestano sulla Statale 106 sono coperti da sterpaglie che ne oscurano la visibilità e sono un pericolo per gli abitanti e automobilisti". Il consigliere comunale di Consenso poi ribadisce che "Carpentieri si presenta con strade dissestate e piene di buche, i canaloni di scolo vanno puliti, le carreggiate sono invase da erbacce ed in alcuni punti sono così fitte da restringere la carreggiata stessa". Pedace in conclusione chiede agli amministratori "un intervento urgente per la sicurezza dei cittadini ed automobilisti".