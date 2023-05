Luna park, niente biglietti gratis, solo l'invito ai giostrai a praticare prezzi agevolati

Il Comune non dispone di biglietti del luna park, l'unica cosa che può fare è quella di invitare i giostrai giunti in città per la festa della Madonna di Capo Colonna a garantire a tutti l'accesso ai divertimenti praticando tariffe alla portata di tutte le tasche. E' quanto si legge in una nota dell'Amministrazione comunale.

"Una seppur eventuale minima disponibilità di biglietti omaggio da parte dell’Ente costituirebbe elemento di disparità che non si intende assolutamente applicare. E’ una linea di condotta che si ritiene opportuna e trasparente, rispettosa della comunità cittadina" spiega la nota, auspicando "che tale linea di equità sia adottata da altri enti pubblici".

Quest'anno, dunque, niente biglietti gratis. L’amministrazione comunale si rivolge direttamente agli operatori delle giostre invitandoli a praticare prezzi accessibili nei giorni della festa, "tenendo anche presente - si legge ancora nella nota - la tradizionale ospitalità che la città di Crotone riserva loro ogni anno in occasione della festività Mariana".

Quanto a coloro che avevano già chiesto di evitare la distribuzione dei tagliandi sulla base del reddito per evitare di creare situazioni "ghettizzanti" per i destinatari, il problema, senza biglietti gratis, non si pone più. Tuttavia, "apprezzando la sensibilità di alcune associazioni del territorio rispetto al tema" aggiunge la nota, la giunta Voce linvita "le stesse a esprimere richieste di agevolazioni direttamente agli operatori delle giostre, certi che con altrettanta sensibilità gli stessi le valuteranno cogliendone la valenza ed eventualmente contattando le stesse associazioni".