Massimo Cacciari, Lidia Ravera, Gaia Tortora e Marcello Veneziani finalisti al premio Caccuri

Selezionati i quattro finalisti della 12esima edizione del Premio letterario Caccuri. Il comitato scientifico, presieduto da Giordano Bruno Guerri, ha scelto Massimo Cacciari con “Paradiso e Naufragio” (Einaudi), Lidia Ravera con “Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età” (Einaudi), Gaia Tortora con a “Testa alta, e avanti” (Mondadori) e Marcello Veneziani con “Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo” (Mondadori). I quattro saggi saranno votati da una giuria popolare e da una nazionale, composte in totale da 110 giurati (30 i nazionali, 80 gli accademici).

Il premio è organizzato dal'Accademia dei Caccuriani. La cerimonia di consegna avrà luogo dal 6 al 10 agosto prossimo nel piccolo borgo della Sila crotonese. I vincitori riceveranno anche la “Torre d’Argento”, simbolo del paese, forgiata dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della manifestazione saranno inoltre attribuiti riconoscimenti a personaggi autorevoli del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Il pregio della Premio Caccuri in ambito culturale e letterario è stato sancito anche dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha inteso premiare l’impegno e l’entusiasmo degli organizzatori con l’onorificenza della Medaglia al valore culturale, unico riconoscimento tra le manifestazioni culturali nel Sud.