Bandiera blu 2023, Cirò Marina ottiene la 23esima. Ferrari: premiato lavoro di squadra

CIRO' MARINA - E' il comune calabrese con il maggior numero di bandiere blu, è tra quelli italiani con più riconoscimenti. Anche nel 2023 Cirò Marina, con le spiagge di Punta Alice e Cervara ha ottenuto la Bandiera blu, il riconoscimento dato dalla Fee per la qualità delle acque marine e per i servizi turistici. Sono 23 le bandiere blu ottenute da Cirò Marina (21 consecutive) a dimostrazione di politiche attente alla tutela del mare e dell'ambiente che sono proseguite in tutti questi anni sempre con maggiore efficacia.

"Il conferimento della Bandiera Blu - dice il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari - è un impegno importante, non scontato! Un grande lavoro di squadra che delinea un percorso fatto di attenzioni e progettazione per restare in linea con gli standard necessari per ottenere tale riconoscimento. Bellezza naturalistica, sostenibilità ambientale, come motore di crescita che è anche sociale ed economica". Il sindaco ha ringraziato "I dirigenti dell'Area Turismo e dell'Area Tecnica dell'Ente, oltre a tutto il gruppo di lavoro che ogni anno con dedizione, impegno e competenza si adoperano per il raggiungimento del risultato! Grazie anche a tutti gli operatori turistici, alle scuole ed alle associazioni di volontariato, per l'impegno profuso in questi anni, certo che possiamo fare sempre meglio e sempre più per la nostra comunità". Da presidente della Provincia, Sergio Ferrari ha ribadito la sua idea di costa blu: "Facciamo i complimenti anche alla conferma del riconoscimento per gli amici di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga e di Melissa Raffaele Falbo , con l'auspicio che la nostra provincia possa divenire già dal prossimo anno ancora più Blu".

A ritirare la bandiera blu 2023 a Roma c'era l'assessore al turismo, Virginia Marasco, accompagnata dal vicesindaco Pietro Mercuri: "La Bandiera blu - ha detto Marasco - non è mai un traguardo è un punto di partenza a volersi sempre migliorare nei vari cluster che questa comporta sia quelli ambientali, ma anche quelli sociali. Ci sono adempimenti preliminari e programmati che sottendono una conquista ogni anno. Progettare, realizzare e mantenere, durante la stagione balneare, gli standard di eccellenza è un impegno costante. on è scontato ricevere questo vessillo è un riconoscimento non solo lusinghiero ma anche incoraggiante e mi auguro che tutti possiamo esserne orgogliosi di questa importante riconferma. Un grande lavoro di squadra e per questo ringrazio il delegato all' ambiente e gli uffici del comune per il sostegno al lavoro svolto. Ovviamente non abbiamo finito".