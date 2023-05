Movida nel centro storico, musica fino a notte: la Polizia sanziona quattro locali pubblici

A dispetto di qualsiasi regolamento comunale o di disposizioni in materia di disturbo della quiete pubblica nel centro storico cittadino prosegue la movida selvaggia. Dopo alcune settimane di relativa calma i locali pubblici hanno rimesso per strada amplificatori e altoparlanti e dato il via a musica e balli. La 'fiesta' è stata tuttavia guastata dai controlli della Polizia di Stato che solo nella serata di venerdì hanno sanzionato ben quattro esercizi per violazione del regolamento comunale in materia di emissioni sonore dal momento che la musica andava avanti a tutto spiano fino a notte fonda..

Gli agenti della squadra Volante, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno infatti constatato l’inosservanza, da parte di quattro locali di intrattenimento del centro storico, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, del divieto di diffusioni musicali per mezzo di impianti elettroacustici oltre l’orario previsto dall’ordinanza sindacale. Pertanto, si è proceduto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

I controlli da parte della Polizia di Stato - rende noto la Questura - continueranno, al fine di verificare il puntuale rispetto di norme e regolamenti comunali nello svolgimento delle varie attività commerciali, e di tutelare, nel contempo, il diritto al riposo delle persone.