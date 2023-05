Applausi alla Medea riadattata dai ragazzi del liceo Pitagora (FOTO e VIDEO)

CROTONE - Nel cortile del Liceo Classico Pitagora di Crotone è andata in scena ‘Medea’ la tragedia antica di Euripide. Una rielaborazione che ha convinto tutti i presenti, venerdì 12 maggio, che hanno accolto gli studenti del laboratorio, promosso dal progetto Atelier Koinè, con grandi applausi e commozione. A voce alta, a far eco nel cortile, gli aspiranti attori hanno raccontato il mito di Medea con una forte gestualità e un timbro deciso accompagnati dalla musica dai suoni partenopei.

Nel mito greco Medea è definita una strega, una donna determinata ma che porta con sè il grande dolore dell’allontanamento del marito. Medea riuscirà dunque a posticipare il suo esilio, utilizzando i poteri magici per compiere la sua tremenda vendetta, ad un costo altissimo: la vita dei suoi figli. Il laboratorio formato da ragazzi di età diversa, dal biennio agli ultimi anni di liceo, con una intensa attività extra scolastica hanno dimostrato impegno, tenacia e voglia di mettersi alla prova in un percorso di studio faticoso, attraversando la storia della tragedia di Euripide dai grandi insegnamenti di vita; le promesse tradite, la menzogna, la vendetta, il tradimento, la paura, la solitudine, la fragilità della condizione femminile. Temi attualissimi, che la storia greca rimanda a tempi presenti. A coordinare i ragazzi del laboratorio sono state le docenti Anna Melillo, Angela Bifano e Antonella Infante, alla regia invece Francesco Franco. “I ragazzi nel laboratorio sono cresciuti tanto – dice la docente Melillo - ed è questo che a noi insegnanti interessa e devo dire che si sono fatti coinvolgere, sono stati molto bravi ed è stato emozionante fare questo percorso insieme a loro”. “Il valore dell’accoglienza e della famiglia sono i temi attualissimi raccontati dai nostri ragazzi – spiega la docente Angela Bifano -. Medea infatti racconta situazioni moderne ma anche eterne. Gli interrogativi di sempre tra uomo e donna o società diverse ed è stato molto impegnativo; ma i ragazzi hanno partecipato con molta assiduità e molti di loro sono pendolari e nonostante tutto sono rimasti a scuola anche il pomeriggio”. Soddisfatti per la bella rappresentazione di Medea anche la dirigente Natascia Senatore e Fabio Riganello, a rappresentare Agorà Kroton e l’associazione Maslow che ha seguito il progetto laboratoriale Atelier Koinè a Crotone. Prossima tappa sarà a Catania per partecipare al Festival del Teatro Antico ‘Amenanos’.