Sona World Festival, a Crucoli tappa dell'Enjoy Tour di Claudio Prima & Seme

CRUCOLI - Sabato 13 maggio nuova tappa dell'Enjoy Tour di Claudio Prima & Seme. Il musicista salentino, accompagnato da un quartetto d'archi, torna dal vivo con un concerto speciale per il Sona World Festival, la rassegna dedicata alla world ed etno music in Calabria, a Crucoli (KR), dedicato al nuovo album Enjoy, pubblicato da Ipe Ipe Music nella programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021. L’incontro fra l’organetto di Claudio Prima e il quartetto d’archi formato da Vera Longo (violino e voce), Paola Barone (violino), Cristian Musìo (viola) e Marco Schiavone (violoncello), già protagonisti di numerose collaborazioni (Giovane Orchestra del Salento, La Municipal, Orchestra della Magna Grecia), esalta il dialogo tra due culture apparentemente lontane tra di loro ma legate da un’appartenenza geografica che negli anni ha prodotto numerose forme di reciproca influenza. Enjoy fonde il Mediterraneo con il mondo classico, favorendo la contaminazione di ambienti che hanno sempre segretamente dialogato, come si può evincere dalle composizioni di Béla Bartók e Igor Stravinskj, fra gli altri, profondamente intrise di echi tradizionali. Il repertorio di Seme scandaglia i fondali mediterranei con una scrittura originale che condensa più di vent’anni di ricerca sulle musiche di confine e sulle inaspettate connessioni fra le tradizioni del mare di mezzo e la contemporaneità. Claudio Prima è leader e ideatore di numerosi progetti di indagine sulle musiche di confine come BandAdriatica, Adria, Tukrè, Manigold, La Rèpètition, Orchestra Popolare di Puglia. Organettista, cantante, compositore e autore di colonne sonore, Prima è uno dei musicisti italiani di maggiore presenza all'estero: ha partecipato a festival e rassegne in Francia, Olanda, Brasile, Inghilterra, Romania, Albania, Croazia, Grecia, Belgio, Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Tunisia, Libano, Giordania, Kuwait, Stati Uniti. Dal 2010 è solista dell’opera contemporanea Oceanic Verses di Paola Prestini con cui si è esibito a New York e Washington e a Londra con la BBC Symphony Orchestra. Dirige la Giovane Orchestra del Salento, un ensemble di 45 giovani musicisti salentini, è assistente di Goran Bregovic e Giovanni Sollima per la Notte della Taranta. Ha un'intensa attività discografica con oltre 80 partecipazioni a dischi italiani e stranieri. Scrive musiche per il teatro, con nomi come Francesco Niccolini, Mario Perrotta, Marcelo Bulgarelli e Camilla Cuparo. Il prossimo concerto dell'Enjoy Tour si terrà a Roma il 26 maggio, al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali in occasione del Festival Popolare Italiano. Il tour è prodotto da Domenico Coduto per Ipe Ipe music nell'ambito della Programmazione Puglia Sounds TOUR ITALIA 2022 ed è sostenuto da Nuovo Imaie.