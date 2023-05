Festa per i 100 del Crotone: emozioni e lacrime rivivendo i momenti più significativi (FOTO e VIDEO)

CROTONE - Emozioni, occhi lucidi e quei ricordi che gli occhi rivivono attraverso il maxi schermo che proietta i momenti storici e significativi della centennale storia rossoblù. Un momento che ha chiamato a raccolta centinaia di persone in piazzale Ultras, luogo simbolo per le celebrazioni rossoblù e che venerdì sera ha offerto uno spettacolo pieno di tanti momenti anche toccanti. Una scaletta che ha visto la proiezione di filmati che hanno riproposto le tappe salienti dell'ascesa rossoblù, dalla sfida di Lecce, il playoff vincente di Benevento, le promozioni in serie A. Gli occhi dei tifosi mascheravano anche commozione rivivendo un percorso nobile, ormai centenario e che nell'ultimo ventennio ha vissuto la fase più fulgida a livello di risultati. Sono arrivati anche i messaggi di auguri di ex giocatori che hanno contribuito a scrivere le pagine di storia che hanno portato il Crotone nel gotha del calcio. Sul palco sono poi saliti il presidente Gianni Vrenna con tutto lo staff e la squadra al completo. La squadra che tra qualche giorno proverà a riprendersi la serie B e scrivere magari un altro pezzetto di storia da aggiungere a quella già gonfia di successi.

Ad allietare la serata la musica dei Rinominati, la band di Marco Morandi che ha proposto i testi di Rino Gaetano, che hanno riecheggiato più volte nella piazza attraversato due canzoni simbolo, che da anni accompagnano il percorso del Crotone. 'A mano a mano', ma soprattutto 'Ma il cielo è sempre più blu'. Sottofondo che ha reso ancora più magica un momento storico e vissuto con particolare trasporto ed emozione dai tifosi che hanno partecipato alla serata condotta da Bruno Palermo con la musica di Cesko TheVineyard.

"Festeggiamo i cento anni che sono molto importanti per un club e per una città – dichiara il patron rossoblù Gianni Vrenna – trenta portati avanti dalla nostra famiglia. I ricordi sono tantissimi, cosi come le promozioni ma vogliamo scrivere tante altre pagine. Il ricordo più bello? Sicuramente la Serie A che era un sogno per tutti, è stato l’apice".