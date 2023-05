Tre morti sulla SS106 a Crotone: tornavano da una gara di caccia

CROTONE - Sono tre cacciatori di Reggio Calabria le vittime del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla Statale 106 in località Poggio Pudano nel comune di Crotone. Si tratta di Santo Marcianò, 70 anni, Domenico Battaglia, 73 anni, che sono deceduti sul colpo mentre Antonio Carriago, 29 anni, è morto in ospedale dove era stato trasportato in codice rosso dal Suem 118. Una quarta persona, A.B. di 23 anni che li accompagnava è in rianimazione all'ospedale di Crotone.

I quattro di trovavano su un pick up Ford Raptor e stavano facendo rientro a Reggio Calabria dopo aver partecipato ad una gara di caccia valida per il Trofeo regionale Sant'Uberto che si era svolta in mattinata nella zona addestramento cani Fatagò di Cirò Marina nel crotonese. Battaglia era anche il campione regionale uscente nella categoria veterani. Da quanto ha ricostruito la polizia stradale, ascoltando altri cacciatori che avevano partecipato alla stessa competizione, i quattro erano partiti verso le 3 del mattino da Reggio Calabria per essere a Cirò Marina alle 6 e prendere parte alla gara al termine della quale c'era stato anche un momento conviviale tra tutti i partecipanti. Intorno alle 15,30, mentre stavano rientrando verso Reggio Calabria, poco dopo l'abitato di Crotone, all'incrocio tra la statale 106 e via Isola Capo Rizzuto l'auto, che era condotta da Santo Marcianò, per cause in corso di accertamento, è sbandata su un tratto rettilineo finendo fuori strada e proseguendo la marcia senza controllo verso un canale di scolo profondo circa 10 metri privo di protezioni laterali. Il pick up ha urtato violentemente contro la parete di cemento armato del canale e poi è caduta nel fossato. Marcianò e Battaglia (che era sul sedile anteriore del passeggero) sono morti sul colpo. Uno dei passeggeri, il giovane di 23 anni, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118, mentre Carriago è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Impossibile, invece, per la posizione dell'auto nel canale estrarre le due vittime. Per questo i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare l'auto dal canale con l'ausilio di un autogru e una volta posizionata sulla strada hanno recuperato i cadaveri. La polizia ha anche provveduto al recupero di quattro cani che erano sul pianale del pick up: gli animali – uno dei quali ferito - sono stati affidati all'Asp di Crotone. Sulle dinamiche dell'incidente sta operando la Questura di Crotone con la Sezione della Polizia stradale.