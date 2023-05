Roberto Spadea relatore dell'ultimo appuntamento 'corso di archeologia Gak'

Al via un altro appuntamento con il corso di Archeologia Gak di Crotone è previsto per il 16 maggio, alle ore 18,00, presso il Museo e Giardini di Pitagora in cui Roberto Spadea terra' la sua relazione sul tema "Il tesoro di Hera: riflessioni e ravvedimenti a qualche anno di distanza".

"Sono passati 35 anni - scrive Spadea in una nota - dalla scoperta dell'edificio B a Capo Colonna e 29 dall'edizione degli scavi nel Bollettino d'Arte. Ricordo che lo studio dei bronzi e della corona aurea richiese anni di concentrazione e studio presso biblioteche specializzate a Roma, Berlino ed Atene. Mi aiutarono ed incoraggiarono colleghi ed amici come Elena Lattanzi, Claude Rolley e Paola Pelagatti sopra tutti. Avevo appena 40 anni e non mi rendevo conto della grande responsabilità scientifica richiesta da questo eccezionale complesso. Tutte le tappe proprie della ricerca hanno scandito questo lavoro. Ma oggi è necessaria la revisione di tante ipotesi formulate in passato, prima fra tutte: "che cos'è l'edificio B"?",